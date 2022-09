Hyperx Cloud 2: fantastiche cuffie gaming a prezzo WOW

Quando giochi devi poterti immergere nell’azione e comunicare velocemente con i tuoi alleati nelle partite online. Le cuffie hanno un ruolo importante in questo. Scegliere delle cuffie approssimative può voler dire compromettere la godibilità di un gioco. Certo, delle cuffie di alto livello non si trovano a buon mercato, ma oggi sì. Se approfitti dell’offerta di Amazon puoi portarti a casa le bellissime Hyperx Cloud 2 a soli 59,99 euro.

Innanzi tutto queste cuffie hanno un design estremamente bello. Sono ergonomiche, per poterle tenere molte ore senza fastidio e sono compatibili praticamente con tutti i dispositivi. Puoi attaccarle al PC, al Mac, alla Play Station o anche al tuo smartphone.

Non perdere tempo, perché ho la netta sensazione che il prezzo si alzerà presto. Metti subito nel tuo carrello le Hyperx Cloud 2 a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Hyperx Cloud 2: qualità audio e microfono integrato

Grazie all’audio surround virtuale 7.1 le cuffie Hyperx Cloud 2 sono perfette per giochi arenatitici, dove l’azione è dietro l’angolo, e anche per ascoltare semplicemente la musica che preferisci. I padiglioni chiusi ti isolano dal rumore circostante per un immersione totale. Inoltre sono al 100% in memory foam per esser comode anche dopo tanto tempo che le indossi.

Dotate di un microfono con cancellazione del rumore così che la tua voce sia sempre forte e chiara. E se non ti serve il microfono, puoi facilmente staccarlo dalle cuffie e riporlo, per usarlo poi all’occorrenza. Si possono collegare tramite USB al PC o al Mac, oppure tramite jack da 3,5 mm alla PS4 o alla Xbox One.

Corri subito per assicurati queste fantastiche cuffie a un prezzo molto vantaggioso. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello le Hyperx Cloud 2 a soli 59,99 euro.

