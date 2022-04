Hype ti regala fino a 25 euro per aprire il tuo conto online senza spese

Hype è il conto a canone zero pensato per pagare e gestire le tue spese quotidiane senza costi aggiuntivi. Adesso puoi aprirlo e ricevere subito un bonus fino a 25 euro, a seconda del piano che hai scelto. In fase di registrazione, ti basta inserire il codice promo “SUPER” per ricevere subito il bonus.

Puoi scegliere fra tre differenti piani: si parte da Hype, il conto a canone totalmente gratuito fino ad arrivare all'abbonamento Premium che, al costo di 9,99€ al mese, ti permette di accedere a diversi servizi aggiuntivi.

Hype: il conto a canone zero, tuo con un bonus fino a 25 euro

Aprendo un conto Hype in modo totalmente gratuito riceverai una carta virtuale per gestire le tue spese e i pagamenti, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese da ogni sportello, ricarica dal tuo conto fino a 15.000€ annui e la possibilità di ottenere fino al 10% del cashback dai tuoi acquisti.

Se avessi bisogno di servizi aggiuntivi, però, puoi scegliere anche il piano Next che, al prezzo di 2,90€ al mese, include:

Tutti i vantaggi del conto Hype base

Carta di debito Mastercard per acquistare in Italia e all'estero, online e in negozio

Prelievi senza commissioni da tutta Italia

Ricarica illimitata dal tuo conto

La possibilità di collegare tutti i tuoi conti in Hype

Infine, con 9,90€ al mese, puoi scegliere il piano Hype Premium che comprende:

Tutti i vantaggi dei conti Hype base e next

Carta World Elite Mastercard

Assistenza prioritaria via Whatsapp, email, telefono, chat

Assicurazione viaggi

Polizza assicurativa

Approfitta dunque di questa offerta eccezionale per aprire un conto Hype con un bonus fino a 25 euro. Per farlo, ricordati di inserire il codice promo “SUPER” in fase di registrazione.