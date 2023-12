HYPE Premium: per i nuovi utenti un bonus di 25 euro

HYPE, la nota fintech italiana, ha lanciato una nuova promozione di benvenuto per tutti i nuovi utenti: un bonus di ben 25 euro. Per accedervi, tutto ciò che devi fare è registrarti o effettuare l’upgrade a uno dei piani HYPE Next o HYPE Premium inserendo il codice promo YOU durante la registrazione. Ricarica 50 euro sul tuo nuovo conto e, dopo 7 giorni, riceverai il tuo bonus.

HYPE Premium: un mondo di vantaggi a 9,90 euro al mese

Se vuoi vivere un’esperienza bancaria senza limiti, HYPE Premium è la scelta perfetta. Questo conto all-inclusive offre una serie di vantaggi esclusivi, tra cui:

Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo: fai acquisti e preleva denaro ovunque senza alcun costo aggiuntivo

in tutto il mondo: fai acquisti e preleva denaro ovunque senza alcun costo aggiuntivo Carta di debito World Elite Mastercard: un simbolo di prestigio e accesso a servizi premium

World Elite Mastercard: un simbolo di prestigio e accesso a servizi premium Assistenza prioritaria anche via WhatsApp: un team pronto ad aiutarti in ogni momento

anche via WhatsApp: un team pronto ad aiutarti in ogni momento Pacchetto assicurativo completo: viaggi, acquisti e protezione contro furti ATM inclusi

A soli 9,90 euro al mese, HYPE Premium ti offre la libertà di gestire il tuo denaro senza preoccuparti di commissioni o costi nascosti.

Registrati online in pochi minuti e avrai il tuo conto attivo in pochi giorni. Inoltre, la carta virtuale è già disponibile sull’app, pronta per essere utilizzata per i tuoi acquisti online.

Durante la fase di registrazione, ricorda di inserire il codice promo YOU per ottenere un bonus fino a 25 euro, a fronte di una ricarica di almeno 50 euro. In più, avrai accesso a tutti i vantaggi esclusivi di HYPE Premium, per rendere la tua esperienza ancora più semplice e conveniente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi