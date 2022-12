Con Hype hai carta, conto, prestiti e cashback in un'unica soluzione

Hype è la soluzione smart per la gestione del tuo denaro efficiente e produttiva. Attivandola avrai la miglior carta conto premiata dalle recensioni dell’Osservatorio Finanziario. Infatti, hai un conto corrente a tutti gli effetti con le tue coordinate IBAN, subito disponibili in app.

Inoltre, hai una carta di debito MasterCard che puoi attivare e disattivare con uno swipe direttamente dall’app. Pratica per tutti i tuoi acquisti online, la utilizzi con estrema facilità anche dal tuo smartphone in bar, ristoranti, negozi e tanto altro perché compatibile con Apple Pay e Google Pay.

Tra l’altro Carta Hype è la tua compagna di viaggio. Potrai usarla per acquistare e prelevare da qualsiasi sportello in Italia, ma anche nel mondo. Perfetta per convenienza, affidabilità e sicurezza sarà sempre con te, durante qualsiasi avventura.

Hype ha tante funzionalità convenienti e interessanti

Carta Conto Hype ha anche tantissime altre funzionalità. Puoi accreditare il tuo stipendio gratuitamente condividendo il tuo IBAN e ricevendo l’accredito automatico ogni mese. Inoltre, puoi anche inviare e ricevere denaro con i tuoi contatti gratis e in tempo reale, senza attese.

Grazie alla praticissima app hai sotto controllo le tue spese, pagamenti e risparmi. Sì, perché con Hype puoi anche risparmiare. Grazie alla sezione Risparmi avrai un nuovo stimolo per raggiungere i tuoi sogni nel cassetto. Potrai mettere da parte denaro senza stress con il Box Salvadanaio scegliendo l’importo e la frequenza.

A disposizione hai anche la funzione arrotondamento che ti permette di risparmiare dai tuoi acquisti con carta. In pratica, per ogni acquisto con la tua MasterCard l’importo verrà arrotondato per eccesso alla cifra intera successiva versando la differenza nel tuo salvadanaio.

Con Hype puoi fare tutto. Richiedi un prestito online dal tuo smartphone in qualsiasi momento, attiva un’assicurazione viaggio, auto o moto e apri il tuo portafoglio crittografico per detenere e gestire in totale sicurezza i tuoi bitcoin. Infine, facendo shopping ottieni cashback sui tuoi acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.