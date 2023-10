Hub USB veloce con 4 porte a PREZZO SHOCK su Amazon (9€)

Se fai veloce oggi puoi fare un colpaccio. Con un piccolo dispositivo aumenti le porte USB del tuo computer fisso o portatile spendendo pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’Hub USB Ugreen a soli 9 euro circa, invece che 12,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ribasso del 25% è da prendere al volo. Con questo piccolo e pratico dispositivo avrai tutti gli ingressi che ti servono nel tuo computer usando solo una porta USB. Un vero affare da non perdere per nessun motivo.

Hub USB compatibile con tutti i sistemi operativi

Partiamo col dire che questo switch è compatibile con Windows, Linux, Mac, nonché con PlayStation, Xbox e tanto altro. Per cui lo puoi usare davvero con tutto. Poi ha un design minimal, piccolo e leggerissimo che ti permette di averlo sempre con te. Solo 10 mm per un peso di appena 33 grammi.

È dotato di 4 porte USB con interfaccia 3.0 e quindi potrai collegare diverse periferiche come ad esempio PenDrive, Hard Disk esterni, tastiere, mouse o ricevitori wireless. Inoltre possiede un chip intelligente che protegge tutti i dispositivi collegati da surriscaldamento, cortocircuito e sovratensione.

Una piccolissima spesa dunque che potrà risolvere diversi problemi. Grande versatilità a un ottimo prezzo. Quindi non aspettare che l’offerta non sia più disponibile, vai subito su Amazon e acquista il tuo Hub USB Ugreen a soli 9 euro circa, invece che 12,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.