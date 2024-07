Hub USB 7 in 1: tutte le porte che non hai sono tue a SOLI 17€

Tutte le porte del tuo computer portatile sono occupate da qualcosa e non sai più come fare? Nessun problema, se fai veloce poi accaparrarti un gadget eccezionale a pochissimo e risolvi tutto. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello l’Hub USB 7 in 1 a soli 17 euro, invece che 19,99 euro.

Grazie allo sconto del 15% puoi risparmiare su un prezzo già non altissimo e ti porti a casa un dispositivo indispensabile. Soprattutto se hai un laptop sicuramente non hai moltissime porte USB o HDMI e con questa piccola Docking station puoi aumentarle in un istante.

Hub USB 7 in 1 a prezzo mini su Amazon

Il prezzo di questo Hub USB 7 in 1 è davvero imbattibile. Ha un design estremamente compatto che ti consente di portartelo ovunque. È robusto e leggero. Ha un cavo USB Type-C che puoi collegare a una porta del tuo computer e averne altre 7 a disposizione.

Gode di 3 porte USB 3.0 che ti consentono ad esempio di inserire delle pendrive e trasferire file in modo veloce, oppure di collegare un controller o tastiera e mouse. È dotato di un ingresso HDMI che supporta una risoluzione 4K e una porta PD da 100 W che ti permette di ricaricare un dispositivo come smartphone o tablet. E possiede anche due slot, uno per scheda SD e uno per scheda microSD.

A questa cifra è assolutamente da prendere al volo. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Hub USB 7 in 1 a soli 17 euro, invece che 19,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.