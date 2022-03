Hub USB 6-in-1 con ricarica da 100W a 12€: OFFERTACCIA weekend

Se anche tu sei sommerso da una valanga di accessori come chiavette USB, schede di memoria e non solo, sai bene cosa significa dover gestire contemporaneamente tutti questi accessori con poche porte USB a disposizione. Risolvi una volta per tutte questo problema acquistando subito l’ottimo hub USB 6-in-1 in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo.

Infatti, nonostante il prezzo di appena 12€, l’hub USB che ti proponiamo è perfetto per qualsiasi dispositivo ed è specificamente ottimizzato anche per tutti i modelli di iPad Pro: lo agganci attorno al frame laterale del tablet, lo colleghi, e sei finalmente in grado di collegare tutti gli accessori di cui hai bisogno senza scendere a compromessi.

Hub USB 6-in-1 in offerta su Amazon a un prezzo che è quasi regalato

Scopriamo le porte che hai a disposizione a fronte di una spesa quasi irrisoria: due porte ad alta velocità per collegare microSD e SD card, una porta USB 3.0 a banda larga, una porta HDMI con output a risoluzione Full HD (1080p) e 4K, una porta USB Type-C con power delivery da 100W e anche il jack audio da 3.5 mm. Cosa vuoi di più? Lo porti sempre con te in borsa, o nella tasca della giacca, e sei sempre pronto a collegare tutti i tuoi accessori per trasferire rapidamente file, fare il mirroring dello schermo verso un altro monitor e molto altro.

Non perdere questa occasione e acquista subito l’hub USB 6-in-1 che ti cambierà la vita e ti faciliterà la gestione di più periferiche USB senza più uscire pazzo: collega chiavette USB, schede di memoria, cavi HDMI o il jack audio da 3.5 con estrema facilità e senza scendere a compromessi. Ricordati, infine, di spuntare la voce “Applica coupon 50%” per acquistare l’accessorio ad appena 12€: è l’affare migliore del 2022.