Hub USB 5 in 1 con interruttori: a questo prezzo è un REGALO (15€)

Lo paghi 15 euro e pochi centesimi ma rende il tuo dispositivo super funzionale. Praticamente ti evita di ricorrere a metodi poco ortodossi e di fare sempre quell'attacca e stacca scomodissimo. Perché sì: il design moderno dei laptop ci piace, ma poi finiamo sempre per richiedere features che non ci sono! Per questo ti suggerisco questo HUB USB 5 in 1 che in una sola mossa trasforma una singola porta in un mostro di possibilità. Su Amazon è un prezzaccio che vale la pena rincorrere, spunti il coupon e lo hai a tua disposizione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Hub USB: cinque porte a tua disposizione con tanto d'interruttori

Dimensioni minime, peso irrisorio, massima portabilità e ovviamente massima semplicità. Colleghi questo hub alla tua classica porta USB e in un secondi ti mette a disposizione:

3 porte USB 3.0 che migliorano le prestazioni con velocità elevate;

che migliorano le prestazioni con velocità elevate; Un lettore per schede SD;

un lettore per schede MicroSD.

Praticamente puoi utilizzare qualunque dispositivo tu abbia senza scendere a compromessi ed avere sempre spazio per aggiungere qualcosa in più. Quando non utilizzi le singole porte, con l'interruttore posto sopra ciascuna le chiudi.

Conta che poi è compatibile con MacOS, Windows e Linux per non importi limiti e fartelo utilizzare fino a quando ne avrai bisogno. In altre parole è una genialata che costa pochissimo eppure apporta un livello di comodità inestimabile. Pensa, la tua pazienza vale molto di più.

Ps: ti faccio notare che è un prodotto Plug&Play quindi lo colleghi ed è subito pronto all'utilizzo.

Fatti tentare e acquista questo geniale Hub USB 5 in 1 su Amazon a soli 15,19€. Attiva il coupon in pagina e diventa immediatamente tuo. Con Prime le spedizioni avvengono senza costi aggiuntivi in uno o due giorni così lo provi all'istante.