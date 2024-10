Hub USB con 12 porte per aumentare la produttività a metà prezzo su Amazon

Ti capita spesso di dover staccare un cavetto dal tuo computer per attaccarne un altro nella stessa porta? Allora sono certo che l’offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Hub USB 12 in 1 a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Con questo sconto del 50% risparmi tantissimo e soprattutto ti porti a casa un dispositivo eccezionale e utilissimo. Con questo piccolo gadget potrai aumentare le porte del tuo computer, fisso o portatile, in modo esponenziale e avrai tutto ciò che ti occorre.

Hub USB con 12 porte in un solo posto

La possibilità di avere la bellezza di 12 porte in un solo dispositivo è davvero eccellente. Con questo Hub USB puoi fare tantissime cose e, grazie al suo design estremamente compatto e leggero, te lo puoi portare ovunque. È dotato di 4 porte USB-A dove potrai collegarci periferiche come mouse, tastiera e controller, o pendrive per trasferire file.

Possiede due ingressi PD, un ingresso HDMI e una porta USB-C che ti consentono di collegare fino a 3 monitor, più quello principale, per un totale di 4 monitor in contemporanea. Così potrai aumentare l’efficienza durante le diverse fasi di lavoro. Possiede poi un ingresso per cavo Ethernet che garantisce connessioni veloci e uno slot per scheda SD e microSD che ti permette di trasferire i file dal tuo dispositivo mobile al computer. E puoi anche ricaricare diversi device.

Questa è sicuramente la soluzione migliore che puoi avere. Il prezzo è bassissimo e la versatilità enorme. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Hub USB 12 in 1 a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.