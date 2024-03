Huawei Watch Ultimate in offerta su Amazon: esagerato in tutto

Il Huawei Smartwatch Ultimate si posiziona come un dispositivo di punta nel mondo degli smartwatch, unendo materiali premium a funzionalità avanzate per sportivi e avventurieri. Al prezzo di 749,00€, con in omaggio gli HUAWEI FreeBuds 5, offre una combinazione intrigante di tecnologia e stile per coloro che cercano il meglio dal proprio wearable.

Per capirci, è un competitor diretto dell’Apple Watch Ultra e, tra le altre cose, offre una resistenza all’acqua fino a 100 metri, con numerose funzionalità per le immersioni subacquee.

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi HarmonyOS 2, Android 6.0+ e iOS 9.0+, questo smartwatch si adatta senza problemi a quasi ogni ecosistema mobile. L’app HUAWEI Health consente di monitorare dettagliatamente salute e attività fisica, integrando lo smartwatch nel tuo quotidiano per un benessere a 360 gradi.

La cassa in lega Liquid Metal a base di zirconio è una prima assoluta per gli smartwatch, offrendo eccezionale robustezza e resistenza a usura e corrosione. Il display LTPO AMOLED da 1,5 pollici, protetto da un quadrante in vetro zaffiro, garantisce una visibilità ottimale in ogni condizione, anche nelle situazioni più estreme come immersioni e scalate.

Progettato per gli appassionati di sport acquatici, il Huawei Watch Ultimate resiste a immersioni fino a 100 metri di profondità, supportato da diverse modalità d’immersione e un’alta capacità di raccolta dati. L’algoritmo Bühlmann ZHL-16C + Gradient Factor assicura una sicurezza e precisione senza pari per le tue immersioni.

La modalità Spedizione, potenziata da cinque sistemi di posizionamento GNSS dual band, offre un tracciamento del posizionamento estremamente accurato, ideale per trekking, scalate e altre avventure all’aperto. Con oltre 20 modalità di allenamento professionali e più di 100 modalità fitness di base, questo smartwatch è pronto a supportare ogni sfida fisica che decidi di affrontare.

Gli HUAWEI FreeBuds 5, inclusi come omaggio, amplificano ulteriormente l’esperienza audio con un design ergonomico open-fit, driver ultramagnetici per bassi intensi e equalizzazione adattiva che garantisce un suono personalizzato e dettagliato.

L’offerta per il Huawei Watch Ultimate con FreeBuds 5 in omaggio è perfetta per chi non vuole compromessi tra tecnologia, durabilità e stile. Non fartela scappare e acquistalo subito risparmiando!