HUAWEI Watch Ultimate: dagli abissi alle vette

Tutti possono realizzare uno smartwatch da mettere al polso per le attività quotidiane. Pochi, invece, hanno la possibilità di mettere insieme una lega Liquid Metal a base di zirconio e la possibilità di effettuare immersioni fino a 100 metri di profondità. Lo sforzo tecnologico del nuovo HUAWEI Watch Ultimate, tuttavia, non è semplicemente una prova di forza muscolare fine a sé stessa: è il tentativo di dar vita allo Sport Watch per eccellenza, che al prestigio delle componenti hardware aggiunge tutta una serie di accorgimenti software ideali per il particolare utilizzo a cui ambisce.

HUAWEI Watch Ultimate è disponibile da oggi, anche in Italia, in doppia versione:

HUAWEI Watch Ultimate Expedition Black a 749,90 euro

HUAWEI Watch Ultimate Voyage Blue a 899,90 euro

E fino al 23 aprile con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro: non propriamente solo un semplice omaggio, insomma, ma il completamento di una gamma di accessori di alto profilo per la propria vita in mobilità.

HUAWEI Watch Ultimate

La lega con cui è stato sviluppato lo smartwatch è il primo grande segno dell’impronta che HUAWEI ha voluto imprimere al proprio device: la durezza è maggiore rispettivamente di 4,5 (Blue) e 2,5 (Black) volte rispetto all’acciaio, portando così sugli orologi smart caratteristiche proprie degli orologi di lusso tradizionali. Ma questo è soltanto quanto afferente la scocca esterna, mentre il valore aggiunto nell’esperienza d’uso è tutto dentro:

HUAWEI WATCH Ultimate è sì uno smartwatch ma potremmo dire che rappresenta una categoria a sé in ambito wearable perché coniuga interessi apparentemente diversi, da un lato la ricerca di un’estetica studiata in ogni minimo dettaglio, dall’altro l’esigenza di introdurre funzionalità in grado di supportare al massimo l’utente durante lo svolgimento di ardue attività sportive. L’elemento chiave è la presenza di materiali esclusivi che definiscono un nuovo concetto di eleganza e ricercatezza attraverso un device pensato per gli sport estremi. Ritengo sia questa la vera portata innovativa di un prodotto, offrire. La cassa dell’orologio è realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, una soluzione mai percorsa prima interpretando necessità reali e andando oltre ogni limite richiesto da esperienza d’uso e mercato di riferimento. Arong Duan, General Manager CBG Huawei Italia

Per “mercato di riferimento”, Duan intende un segmento fatto di adrenalina e resistenza, di tempo libero e avventura. Non una semplice esperienza di attività fisica, ma qualcosa che consenta di andare oltre e consenta di farlo avendo al polso il supporto di uno smartwatch affidabile. Il display è di tipo AMOLED da 1,5 pollici, rigorosamente di forma arrotondata, con copertura in vetro zaffiro ad alta resistenza. Il cinturino è in lega di titanio di grado aerospaziale con durata doppia rispetto all’acciaio INOX (ma con un forte vantaggio in termini di leggerezza e indossabilità).

Tre i pulsanti in dotazione: corona girevole 3D, pulsante Funzione e pulsante Assistenza per rendere più semplice l’accesso diretto e istintivo alle varie funzioni. Questo elemento è essenziale per la definizione dell’esperienza d’uso che si intende fornire in situazioni estreme. Il nuovo HUAWEI Watch Ultimate, infatti, è pensato anche per immersioni ad alta profondità, dove la luminosità è scarsa ed i rischi sono importanti: poter avere un device sottoposto a testi di resistenza ISO 22810 a 10ATM significa poter fare affidamento ai tre pulsanti disponibili per monitorare il battito cardiaco, la respirazione, l’ossigeno, la profondità ed altri valori essenziali soprattutto nelle operazioni di risalita.

Può gestire le chiamate così come alert e app di messaggistica, ma al tempo stesso ha funzioni di alto rango quali un posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia frequenza per definire posizione, percorsi e mappe utili ad evitare brutte sorprese durante le spedizioni outdoor. A tutto ciò si aggiunge un monitoraggio approfondito della salute, per avere sempre il “polso” della situazione e vivere così il proprio rapporto con lo smartwatch in modo più completo e continuo:

HUAWEI WATCH Ultimate include una serie di funzionalità per la gestione accurata del proprio benessere, l’invio di notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, lo screening per il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress.

La batteria può garantire fino a 2 settimane di carica ed in appena 60 minuti di ricarica si può già raggiungere una nuova autonomia completa: lo smartwatch non ti lascia mai a piedi, insomma, garantendo la possibilità di far tornare l’orologio quel che è sempre stato e quel che ha sempre rappresentato: un supporto al polso, che oggi può andare molto oltre la sola misurazione del tempo.

Il prezzo è superiore ad uno smartwatch tradizionale, ma ciò che HUAWEI Watch Ultimate è in grado di offrire è qualcosa di ben più completo e profondo rispetto a quanto la concorrenza non abbia messo in campo fino ad oggi. Uno smartwatch di altro rango, insomma, per utilizzi di altro prestigio. Oltre il concetto di “top di gamma”, insomma, per esordire in una gamma completamente nuova – segmento a cui gli smartwatch potranno offrire molto in prospettiva.