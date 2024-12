HUAWEI Watch GT5 Christmas Edition: bundle con cinturino extra e cuffie FreeBuds 5i

Dopo le offerte del Black Friday, HUAWEI non si ferma e presenta nuove promozioni per Natale. In particolare, fino al 12 dicembre l’ottimo Watch GT5 è in vendita nella Christmas Edition, sia in versione da 46mm che nella variante più compatta da 41mm.

HUAWEI Watch GT5 Christmas Edition bundle

La versione di Natale dell’ultimo HUAWEI Watch GT5 consiste in un ricco bundle proposto ad un prezzo speciale. Acquistando il watch dallo store ufficiale, si riceve in omaggio un cinturino extra e un paio di cuffie FreeBuds 5i.

L’ottimo Watch GT5 è l’ultimo modello della serie GT prodotto da HUAWEI, si tratta di un modello che unisce l’eleganza di un orologio classico alla tecnologia di uno smartwatch di ultima generazione, rendendolo il compagno perfetto per gli utenti che cercano il meglio di entrambi i mondi. Gli smartwatch HUAWEI, inoltre, sono compatibili sia con Android che con iOS, quindi possono essere abbinati sia ad uno smartphone Android che ad un iPhone più o meno recente.

Scendendo nel dettaglio del bundle di Natale, HUAWEI Watch GT5 in versione da 46mm offre in omaggio un extra cinturino verde, colore tipoco di questo periodo di feste, mentre per la variante da 41mm è previsto un cinturino rosso:ù

HUAWEI WATCH GT 5 46mm Christmas Edition + cinturino verde + FreeBuds 5i

HUAWEI WATCH GT 5 41mm Christmas Edition + cinturino rosso + FreeBuds 5i

Per accedere al bundle di Natale del Watch GT5 è sufficiente accedere al sito ufficiale HUAWEI e selezionare la colorazione preferita per il cinturino principale, stando attento a scegliere tra le versioni contrassegnate dalla dicitura “Christmas Edition”