Huawei Watch GT2: ora sì che è perfetto (prezzo SUPER)

Huawei ha annunciato il supporto per applicazioni di terze parti per il suo smartwatch rilasciato alla fine di febbraio 2021. Il Watch GT2 Pro è stato il primo wearable dell'azienda ad ottenere questa funzione. Ora, a distanza di mesi, anche i meno costosi Watch GT2 e Watch GT2e stanno finalmente ottenendo questa incredibile funzionalità tramite l'ultima build del firmware.

Huawei Watch GT2: ora potrete scaricare le app da terze parti

Il colosso cinese di Ren Zhengfei sta lanciando nuove build del firmware per i Watch GT2 e Watch GT2e. Questi nuovi update offrono supporto per applicazioni di terze parti. Ma sfortunatamente, questi aggiornamenti sono disponibili solo per i tester al momento, secondo quanto riportato da ITHome.

Le build del software che abilitano il supporto di app di terze parti sono elencate di seguito:

Watch GT2 42mm – 11.0.14.57 (beta tester chiusi – Cina);

Watch GT2 46mm – 11.0.14.77/78 (Open Beta Tester – Cina);

Watch GT2e – 11.0.14.25 (Closed beta tester – Cina).

Oltre ad aggiungere il supporto per le app di terze parti, le build del firmware sopra menzionate aggiungono anche la possibilità di controllare i dati relativi al cuore direttamente sullo smartwatch stesso.

Le ultime versioni del software per Watch2 e Watch GT2e dovrebbero raggiungere il canale stabile una volta che i beta tester daranno il “via libera” e non appena sarà segnalata l'assenza di bug importanti. Dovrebbero essere disponibili anche sui mercati internazionali in un secondo momento. Sì, purtroppo ci sarà da attendere un po'. Tuttavia questo è il miglior momento per portarsene uno a casa ad un prezzo incredibile:

Watch GT2e: 99,90€ su Amazon al posto di 169,90€;

al posto di 169,90€; Watch GT2 con adattatore AP52 a 99,90€ al posto di 229,00€.

Detto questo, anche se il supporto per app di terze parti sembra essere una gran cosa, solo che ci sono solo poche applicazioni da provare.