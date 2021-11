Huawei Watch GT Runner: pensato per gli sportivi

Huawei Watch GT Runner è appena stato presentato ufficialmente e dispone di un design elegante e leggero, funzionalità di fascia alta e molto altro ancora.

Huawei Watch GT Runner: le caratteristiche

Poche ore fa, Huawei ha tenuto un evento di lancio in cui ha rilasciato una serie di nuovi prodotti. Uno di questi è il Watch GT Runner. Lo smartwatch in questione adotta un design elegante e, come suggerisce il nome, è rivolto agli sportivi. Si può dire che Watch GT Runner sia stato specificamente progettato e ottimizzato per gli sport che si praticano outdoor.

L'elegante corpo dell'orologio è costituito da una cassa in fibra composita ad alta resistenza che risulta essere forte, sottile e resistente all'usura. L'orologio trae ispirazione anche dal design della griglie delle supercar.

Ha un corpo leggero che pesa solo 38,5 g. Ha anche un cinturino in silicone antibatterico così non dovrete preoccuparvi dei batteri prodotti dal sudore e dalle macchie durante l'allenamento sportivo.

GT Runner dispone anche di un'interfaccia appositamente progettata per i corridori, che copre vari dati professionali che vanno dal carico di allenamento all'indice di corsa. Altri parametri a cui è possibile accedere in tempo reale includono il tempo della frequenza cardiaca, l'altitudine e il meteo.

Il device racchiude uno schermo AMOLED rotondo da 1,43 pollici con supporto touch a schermo intero. L'orologio funziona su HarmonyOS che offre supporto per una varietà di download di applicazioni di terze parti.

Forse, il più grande punto forte di Watch GT Runner è la funzione di posizionamento. Si dice che l'orologio presenti il ​​primo design brevettato del settore di antenna esterna galleggiante. Questo design nasconde l'antenna di posizionamento nel materiale in fibra polimerica. Di conseguenza, l'effetto del segnale è notevolmente migliorato e le prestazioni sono migliorate del 135% rispetto al design tradizionale. L'orologio è dotato di GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO e QZSS.

In termini di durata della batteria, Watch GT Runner dura fino a 14 giorni di autonomia. Con un utilizzo intenso, può raggiungere anche 7 giorni di durata della batteria. Per quanto riguarda il prezzo, Watch GT Runner sarà venduto al dettaglio per 2188 yuan (~ $ 343). Non sappiamo quando arriverà da noi.