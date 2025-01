HUAWEI Watch GT 4: super elegante e in offerta al miglior prezzo

Huawei Watch GT 4 è uno degli smartwatch più curati disponibile in commercio. Per pochi giorni, precisamente fino al 21 gennaio, avrete la possibilità di acquistarlo nella variante da 41 mm con cinturino in metalo Silver/Gold, a soli 183 euro, sfruttando il codice sconto ABLAZEHW8 da inserire durante le fasi d’acquisto. Riceverete in omaggio anche un secondo cinturino.

Smartwatch elegante e moderno

Il modello in offerta strizza l’occhio al pubblico femminile con un design curato, elegante e con dimensioni compatte, oltre che ottimizzate. Questa e tutte le altre versioni garantiscono un look classico che cela un cuore tech di ultima generazione. Perfetto per monitorare l’attività fisica ed il proprio benessere, supporta oltre 100 modalità sportive, che coprono praticamente tutte le più note e praticate discipline, dallo yoga al nuoto, passando per ciclismo e corsa.

Garantisce una elevata autonomia di ben due settimane con una sola carica, integra un display AMOLED molto luminoso (800 nits di picco) capace di assicurare un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole ed è compatibile sia con iOS, sia con Android.

Ovviamente c’è anche tanto altro. L’indossabile di Huawei, grazie ai sensori integrati, è in grado di monitorare costantemente i parametri vitali, come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e la qualità del sonno.

Come avrete intuito, in base a dimensione e cinturino, avrete tra le mani un prodotto versatile e utile, anzi utilissimo per chi fa molto sport, indossabile tranquillamente anche per una cena o evento elegante ed infine che può soddisfare anche un pubblico casual, grazie a piccole funzioni extra come le chiamate, le risposte rapide, qualche app terza ed il controllo mappe turn by turn.

