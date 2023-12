Huawei Watch GT 4, offerta stellare: gli auricolari FreeBuds SE 2 sono in omaggio

Il Huawei Watch GT 4 da 46mm è ora reperibile su Amazon al prezzo scontato di 249,00€, con uno sconto di 37,99€. In aggiunta, riceverei gratuitamente gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2. Decisamente un’offerta niente male che ti permette di rinnovare completamente il tuo arsenale di accessori tech ad un prezzo competitivo.

Questo smartwatch vanta un’eccezionale durata della batteria, con un’autonomia estesa fino a 2 settimane in condizioni specifiche. Grazie ai 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, l’accuratezza dei segnali GNSS aumenta del 30%, assicurando una tracciatura precisa del percorso durante l’attività fisica.

L’Huawei Watch GT 4 46mm Smartwatch è compatibile con sistemi Android e iOS. Offre funzionalità avanzate di analisi delle calorie e monitoraggio completo della salute 24 ore su 24, compresi il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione SpO2, l’analisi del sonno e altro ancora. Insomma, è un assistente a 360 gradi che ti aiuterà a prenderti cura della tua salute ottenendo i risultati di fitness e peso che desideri.

La funzionalità Stay Fit con watch face dedicata, integrata in HUAWEI Health, utilizza la tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+ per valutare in modo intelligente le calorie bruciate, fornendo metriche dettagliate come l’apporto calorico in tempo reale, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico.

Un pacchetto completo di funzionalità smart, tra cui chiamate Bluetooth, promemoria del calendario, risposte rapide a messaggi e app, oltre a una vasta gamma di watchface personalizzabili. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza smartwatch con questa offerta completa, che include anche le Huawei FreeBuds 2.

