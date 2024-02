Huawei Watch GT 4 + Freebuds 2 SE in super offerta: tuoi a meno di 250€

L’Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch che unisce design elegante e funzionalità avanzate per monitorare la tua salute e migliorare il tuo stile di vita. Con una batteria che può durare fino a 2 settimane con un utilizzo tipico e fino a 8 giorni in condizioni specifiche, ti offre una lunga autonomia senza preoccuparti di ricariche frequenti. Oggi è in super offerta su Amazon: non solo lo paghi solo 249€, ma in omaggio ricevi anche un paio di Freebuds 2 SE.

Dotato di 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, l’Huawei Watch GT 4 offre un’accuratezza migliorata del 30% nel tracciare i tuoi percorsi durante le attività all’aperto. Questo significa che puoi affidarti al tuo smartwatch per monitorare con precisione le tue sessioni di corsa o di allenamento in bicicletta, anche nei percorsi più impegnativi.

L’Huawei Watch GT 4 offre anche un’analisi intelligente delle calorie con la funzionalità Stay Fit, supportata dalla tecnologia Huawei TruSeen 5.5+. Questo ti permette di monitorare le calorie bruciate in tempo reale e di avere una visione dettagliata del tuo apporto calorico, attivo e a riposo.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, l’Huawei Watch GT 4 offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo Huawei TruSeen 5.5+ aggiornato, il monitoraggio SpO2, il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale e l’analisi del sonno con TruSleep 3.0.

Con funzionalità come chiamate Bluetooth, promemoria del calendario, risposte rapide ai messaggi e una vasta gamma di watchface personalizzabili, l’Huawei Watch GT 4 semplifica la tua vita quotidiana, garantendo al contempo un monitoraggio accurato della tua salute e del tuo benessere.

Compatibile sia con dispositivi iOS che Android, l’Huawei Watch GT 4 è facile da utilizzare e si integra perfettamente nel tuo stile di vita digitale. Con un prezzo di soli 249,00€ su Amazon – e le Freebuds 2 SE in omaggio – è un ottimo investimento per chiunque cerchi uno smartwatch completo e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.