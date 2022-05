Huawei Watch GT 3, smartwatch di design da 46mm in super SCONTO (-32%)

Dopo tanti tentennamenti sei finalmente pronto ad acquistare uno smartwatch ma non sai quale prendere in considerazione? Fatti guidare da noi che siamo esperti e prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon sull’ottimo Huawei Watch GT 3.

Infatti, grazie allo strabiliante sconto del 32%, hai l’opportunità di mettere le mani su un wearable che ha riscritto la storia del settore grazie al suo incredibile design, le numerose funzioni e un rapporto qualità/prezzo inarrivabile.

Huawei Watch GT 3 è in offerta su Amazon con uno sconto shock del 32%: affare incredibile

Come puoi ben notare il design è tipico quasi di un orologio classico con un cassa in metallo, due pulsanti laterali e un look & feel che trasmette robustezza e qualità. La sua anima smart ti accompagna durante l’arco di una giornata per tenere sotto controllo i più importanti parametri della tua salute come la frequenza del battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), i passi, la distanza, le calorie bruciate e molto altro.

Uno dei punti di forza del wearable di Huawei è anche il tracking completo e profondo di oltre 100 modalità di allenamento: lo allacci al polso ed ecco che inizia a registrare automaticamente tutte le informazioni più importanti sulla tua prestazione fisica. Inoltre, lo smartwatch è dotato di una batteria che ti assicura fino a 14 giorni di utilizzo senza alcun compromesso.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di fascia alta di Huawei al prezzo di un classico device di fascia economica: resterai estasiato dalla qualità costruttiva del wearable, il suo design premium e curato in ogni minimo aspetto e le innumerevoli funzionalità di cui dispone.