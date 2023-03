Huawei Watch GT 3 SE: finalmente in sconto su Amazon

Il Huawei Watch GT 3 SE è uno dei migliori smartwatch sul mercato, con un ampio display AMOLED da 1,43 pollici montato su un corpo ultraleggero di soli 35,6 g. Il dispositivo è compatibile sia con Android che con iOS, quindi puoi scaricare l’app Huawei Health per monitorare la tua salute e la tua attività fisica. Questo incredibile dispositivo oggi è n sconto su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 159,90 euro. Inoltre, se non vuoi pagarlo tutto in un’unica soluzione, puoi affidarti al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon per pagarlo in comode rate a tasso zero.

Huawei Watch GT 3 SE: uno degli smartwatch migliori sul mercato

Una delle caratteristiche più interessanti del Huawei Watch GT 3 SE è il tracciamento scientifico dell’attività fisica. Il dispositivo dispone di oltre 100 modalità di allenamento, ed è in grado di registrare e monitorare una vasta gamma di dati sull’attività fisica, fornendoti i suggerimenti di cui hai bisogno per migliorare le prestazioni. Grazie a Huawei TruSport, potrai avere un personal trainer di livello professionale sempre con te.

Il Huawei Watch GT 3 SE dispone anche di un monitoraggio del sonno avanzato, grazie alla tecnologia Huawei Trusleep 3.0, in grado di identificare il sonno profondo, leggero e la fase REM, così come i pisolini. Il dispositivo assegna un punteggio per darti un’idea chiara di quanto bene dormi e fornisce suggerimenti pratici su come poter migliorare la qualità del sonno.

La batteria del Huawei Watch GT 3 SE dura fino a 14 giorni con una carica completa, e supporta la ricarica wireless veloce. Inoltre, potrai scegliere tra migliaia di fantastici design nell’app Huawei Health o creare un quadrante personalizzato per mettere in mostra la tua personalità e il tuo stile.

Attualmente, il Huawei Watch GT 3 SE è scontato dell’11% su Amazon, quindi se stai cercando un nuovo smartwatch, potrebbe essere il momento giusto, approfittando di questa promozione. Questo dispositivo, al prezzo scontato di 159,90 euro, è un’occasione che devi prendere al volo. Tieni presente che gli smartwatch di casa Huawei sono molto richiesti e i pezzi a disposizione si esauriscono velocemente.

