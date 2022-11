Huawei Watch GT 3 SE, disponibile in Italia lo smartwatch entry-level

Huawei Watch GT 3 SE è uno smartwatch leggero e ricco di funzioni pensato per chi è alla ricerca di un dispositivo indossabile entry-level pensato principalmente per lo sport. Il device è adesso disponibile anche in Italia ad un prezzo consigliato di 179,90 euro: puoi acquistarlo sul sito ufficiale o preordinarlo anche su Amazon.

Huawei Watch GT 3 SE: lo smartwatch entry-level per lo sport e la salute

Huawei Watch GT 3 SE si presenta con un design completamente rinnovato che risalta il display AMOLED a colori da 1.43 pollici, con risoluzione da 466×466 pixel e 326 PPI. Dal peso complessivo di soli 35,6 grammi senza cinturino e uno spessore di appena 11mm, è lo smartwatch perfetto per l’attività fisica e il monitoraggio della salute.

Con un’autonomia di due settimane con normale utilizzo, l’indossabile promette di resistere a condizioni climatiche difficili ed estreme, con una resistenza all’acqua di 5ATM che lo rende perfetto anche per il nuoto e non viene danneggiato da pioggia e sudore.

Sfruttando la connessione con cinque principali sistemi satellitari, che includono GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, in combinazione con l’uso del chip di posizionamento GNSS, hai la certezza di una massima precisione e prestazioni eccellenti anti-interferenza durante ogni allenamento.

Huawei Watch GT 3 SE ti offre più di 100 modalità sportive, piani di corsa intelligenti e persino un algoritmo proprietario che ti fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base delle tue prestazioni.

Oltre a questo, c’è da sottolineare la presenza di varie funzioni dedicate al monitoraggio della salute, che tengono traccia della frequenza cardiaca, del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue, dello stress e persino del ciclo mestruale.

Huawei Watch GT 3 SE è disponibile sul sito ufficiale Huawei al prezzo consigliato di 179,90 euro. Dal 2 al 17 novembre potrai ricevere in omaggio anche una bilancia Huawei Scale 3, insieme a 3 mesi di abbonamento a Huawei Health+. Se preferisci, il dispositivo è preordinabile anche su Amazon.

