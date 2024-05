HUAWEI Watch GT 3: risparmia quasi 90 euro sullo store ufficiale

Nell’ambito dell’iniziativa Huawei Health Week, lo store ufficiale di Huawei offre importanti sconti su numerosi prodotti votati all’attività fisica, su tutti gli smartwatch. Una delle offerte più interessanti di queste ore è quella del dispositivo Huawei Watch GT 3 in sconto di 70 euro, a cui si aggiunge un extra sconto a carrello del 10% con il codice esclusivo ASALUTE, per un prezzo finale di 161 euro. Rispetto al prezzo consigliato dal produttore pari a 249 euro, il risparmio è di quasi 90 euro. In più è possibile acquistarlo in tre rate a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal, con tanto di consegna gratuita.

Huawei Watch GT 3 in offerta a 161 euro sullo store di Huawei

Fino a quattordici giorni di autonomia, precisione della sensoristica migliorata rispetto alla precedente generazione, supporto alle chiamate tramite Bluetooth e oltre 100 modalità di allenamento: questi i principali punti di forza del Watch GT 3 di Huawei, uno degli smartwatch più riusciti di questi ultimi anni.

Il modello in vendita fa sfoggio di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici, con una risoluzione di 466 x 466 pixel e il supporto alla funzionalità Always On. Per eleganza e stile, Watch GT 3 è sicuramente uno smartwatch che riesce a farsi notare in pubblico senza troppi sforzi.

Design a parte, lo smartwatch di Huawei è anche tanta sostanza. Merito della sensoristica aggiornata, in grado di offrire una delle più precise misurazioni in questo settore, a partire dal monitoraggio della frequenza cardiaca e della qualità del sonno.

Huawei Watch GT 3 è in offerta a 161 euro sul sito ufficiale huawei.com. Per beneficiare dello sconto complessivo di quasi 90 euro, occorre copiare e incollare il seguente codice ASALUTE nell’apposito campo una volta aggiunto il prodotto al carrello.