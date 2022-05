Huawei Watch GT 3 Pro UFFICIALE: eleganza e potenza a livelli premium

Huawei ha presentato al pubblico i nuovissimi modelli della gamma Huawei Watch GT 3 Pro. Ne abbiamo parlato spesso durante le scorse settimane e, finalmente, ogni ipotesi è diventata certezza. Disponibile nelle versioni in titanio e ceramica, l’atteso smartwatch vanta un’interfaccia completamente nuova, display nitidissimo, materiali premium come il vetro zaffiro, lunga durata della batteria e resistenza all’acqua.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition

Lo smartwatch Huawei semplifica l’approccio al mantenimento di uno stile di vita sano grazie alla tecnologia di monitoraggio dati TruSeen 5.0+, che permette una misurazione ancora più accurata delle condizioni di salute fisica e mentale grazie all’analisi di numerosi parametri. Il dispositivo offre anche nuove modalità di allenamento professionale e posizionamento GNSS Dual-Band Five-System per dati di localizzazione geografica. Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition è dotato di un display AMOLED a colori da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel, ancora più definito rispetto alle versioni.

La cassa in titanio, robusta ma leggera, è progettata per resistere nel tempo, lucidata con finitura tridimensionale. Il display è realizzato in vetro zaffiro. Il retro in ceramica high-tech viene sottoposto a più di 60 processi per passare dalla polvere di ceramica di zirconi al prodotto finito. Il dispositivo presenta una corona rotante 3D tattile che ricorda lo stile di un orologio tradizionale: permette all’utente di ingrandire, ridurre e scorrere attraverso diverse interfacce o regolare le impostazioni, il tutto attraverso il clic e la rotazione della corona. Le funzioni più importanti per il monitoraggio della salute sono subito disponibili grazie al pulsante posizionato sulla corona.

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition

La versione Ceramic Edition di Huawei Watch GT 3 Pro trae ispirazione dall’incontro di influenze orientali ed occidentali, progettato per essere un perfetto equilibrio tra tecnologia e arte. Il quadrante cambia forma con il passare delle ore. Oltre ad essere esteticamente gradevole, la ceramica high-tech è altamente resistente alla corrosione ed al calore. Come la Titanium Edition, Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition ha una lente in vetro zaffiro resistente ai graffi ed agli urti, così da poterlo utilizzare anche nelle condizioni più estreme.

Il vetro zaffiro è presente anche nel sensore posteriore in ceramica per un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca. Esattamente come su Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition, è presente una corona rotante 3D perfettamente adattata allo stile femminile ed elegante della Ceramic Edition. Risponde all’appello un display AMOLED HD da 1,32 pollici a colori con risoluzione 466X466 pixel. Un orologio progettato per l’ottimale monitoraggio della salute e delle prestazioni sportive, che unisce il design ricercato a prestazioni di altissimo livello.

Da oggi fino al 26 giugno, Huawei Watch GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle. Watch GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90 euro. Watch GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90 euro. Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick. Con l’acquisto di tutte le versioni si ottengono 70 euro di sconto sull’acquisto inserendo in fase di acquisto il codice AHWHealth, cinturino in omaggio ed estensione di un anno sulla garanzia.