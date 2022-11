Huawei Watch GT 3 Pro: ora è su Amazon al MINIMO STORICO (-90€)

Se stavi pensando di acquistare uno smartwatch elegante, moderno e con tantissime funzioni, allora è arrivato il momento giusto. Metti subito nel tuo carrello Huawei Watch GT 3 Pro a soli 279,90 euro, invece che 369,90 euro.

Questo smartwatch è veramente una garanzia, e poi a un prezzo del genere, non c’è proprio tempo da perdere. Quadrante in vetro di zaffiro con corona girevole in titanio e cinturino in morbido silicone che unisce l’eleganza alla sportività e al comfort.GPS integrato, batteria gigante e resistente all’acqua fino a 30 metri.

Quest’offerta non è assolutamente da farsi scappare, anche perché con questo prezzo su Amazon si raggiunge il minimo storico. Per cui, senza ulteriori indugi, acquista subito il tuo Huawei Watch GT 3 Pro a soli 279,90 euro. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Huawei Watch GT 3 Pro: uno spettacolo al polso

Questo smartwatch è in grado di donarti uno stile unico che potrai abbinarlo con ogni tuo outfit. Ovviamente non è solo estetica. Monitora la frequenza cardiaca in modo intelligente avvisandoti in tempo reale di quando i tuoi valori superano il limite massimo. Rispondi alle chiamate direttamente dal tuo polso e invia risposte rapide senza tirare fuori il tuo smartphone.

Goditi le 100 modalità di allenamento per restare in forma. È dotato di certificazione IP68 per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, ed è stato testato per le immersioni fino a 30 m di profondità. Infine, è dotato di una super batteria che ti permette d’indossarlo per ben 14 giorni e ha una ricarica rapida con tecnologia wireless.

Quest’offerta rappresenta una delle migliori che potrai trovare oggi su Amazon. Per evitare che svanisca prima che tu te ne possa avvalere devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei Watch GT 3 Pro a soli 279,90 euro, invece che 369,90 euro. Ordinalo oggi per riceverlo a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.