Huawei Watch GT 3 Pro riceve già il primo update: le novità

A distanza di poche settimane dal lancio, l’incredibile smartwatch di fascia alta Huawei Watch GT 3 Pro sta già iniziando a ricevere il suo primo aggiornamento software. In base alle informazioni pubblicate in rete, il firmware in questione ha come scopo quello di andare a migliorare le prestazioni generali del wearable e l’esperienza di utilizzo.

Sappiamo che il device sta ricevendo il firmware 2.1.0.316 (SP1C00M00) dal peso di 34.49 MB con le ottimizzazioni legate strettamente al software dello smartwatch.

Huawei Watch GT 3 Pro riceve già il primo aggiornamento software

Come per tutti i device wearable di Huawei, anche per il modello Huawei Watch GT 3 Pro è possibile installare l’update tramite l’applicazione Huawei Health installata sul proprio device. La ricerca manuale dell’aggiornamento avviene attraverso la sezione dell’app in cui sono presenti tutti i dispositivi wearable compatibili: un semplice tap sull’apposito tasto per la ricerca degli aggiornamenti software permette di far partire il download e la successivo installazione del nuovo firmware.

