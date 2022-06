Huawei Watch GT 3, lo smartwatch PREMIUM a prezzo REGALO (-24% Amazon)

Huawei Watch GT 3 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartwatch sul mercato, e quest’oggi puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo che non puoi assolutamente ignorare: appena 249€ per un device che dovrebbe costare molto di più, soprattutto quando prendi in considerazione il design da urlo e le innumerevoli funzionalità.

Con uno sconto del 24%, infatti, il wearable del colosso cinese ti arriva a casa in appena 1 giorno e non solo ti permette di gestire intelligentemente i tuoi impegni e le notifiche in arrivo dal tuo telefono, ma si trasforma anche nel tuo coach personale in palestra e registra anche le più importanti informazioni sulla tua salute.

Huawei Watch GT 3 crolla di prezzo su Amazon con il 24% di sconto

Lo smartwatch di Huawei ha tutto ciò che richiedi da un device di fascia alta: il display circolare AMOLED è ad altissima risoluzione con una buona illuminazione, mentre sul retro il sensore HR registra la frequenza cardiaca (a riposo e sotto sforzo) e anche la concentrazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Con una buona batteria che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia con una singola ricarica, Huawei Watch GT 3 supportano fino a 100 allenamenti diversi per registrare tutte le informazioni più importanti mentre ti alleni.

A questo prezzo è praticamente impossibile non mettere subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Huawei, a maggior ragione quando dispone di una bellissima cassa e cinturino in acciaio inossidabile che gli dona un aspetto premium, di alto livello, di fatto identico a uno dei tanti orologi classici di marca.

