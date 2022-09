Huawei Watch GT 3, lo smartwatch bellissimo PRECIPITA su Amazon (-28%)

Se c’è uno smartwatch di fascia alta che abbina sapientemente il design al tracking della forma fisica, quello è senza ombra di dubbio l’ottimo Huawei Watch GT 3. In queste ore il fitness tracker del colosso cinese è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male per via di uno sconto del 28% che lo fa precipitare ad appena 179€: un prezzo decisamente interessante considerando le numerose funzionalità di cui dispone.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un design dal forte sapore premium, il wearable di Huawei dispone di tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze per monitorare la tua forma fisica e non solo.

Huawei Watch GT 3 è l’offerta Amazon che non puoi assolutamente farti scappare

Con più di 100 modalità di allenamento supportate per darti modo di tenere sotto controllo i parametri più importanti durante il tempo passato in palestra, il wearable di Huawei monta anche un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e registrare anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Dotato di una buona batteria che ti assicura molte ore di autonomia anche durante il tracking dell’attività fisica, il device è anche perfettamente compatibile con Android e iOS per darti modo di ricevere in tempo reale le notifiche in arrivo sul tuo smartphone.

Non farti scappare questa validissima occasione e metti subito nel carrello lo smartwatch di Huawei fintanto che puoi acquistarlo su Amazon sfruttando lo sconto del 28%. Oltre ad arrivarti a casa in appena 1 giorno con tanto di spedizione gratuita con i servizi Prime, il wearable saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai farti pentire dell’acquisto effettuato.

