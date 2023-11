Huawei Watch GT 3 in super offerta: il prezzo crolla del 36%

Il Huawei Watch GT 3 con cassa da 46mm è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 159,99€ anziché 249,00€, con uno sconto del 36%. Questo smartwatch offre una batteria di lunga durata, garantendo fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica. La comodità della ricarica wireless è ulteriormente arricchita dalla possibilità di utilizzare il tuo smartphone per una ricarica inversa quando ti trovi senza il caricabatterie.

Il Watch GT 3 46mm, tra le altre funzionalità avanzate, offre anche il monitoraggio continuo del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Questo parametro vitale viene misurato automaticamente 24 ore su 24, offrendo un quadro accurato dell’apporto di ossigeno al tuo corpo durante tutte le attività quotidiane.

Il dispositivo si distingue anche come un coach per la corsa, analizzando il tuo storico per creare un piano di allenamento personalizzato, indipendentemente dal tuo livello di esperienza. La tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca è avanzata, con otto fotosensori e due fotodiodi per una misurazione precisa.

Con oltre 100 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e molto altro, questo smartwatch si adatta alle tue esigenze sportive. Puoi anche utilizzarlo per riprodurre musica e gestire le chiamate direttamente dal quadrante, grazie alla connessione Bluetooth al tuo smartphone.

Il Huawei Watch GT 3 offre una combinazione di funzionalità avanzate, monitoraggio accurato della salute e lunga durata della batteria, il tutto a un prezzo conveniente con lo sconto attuale su Amazon. Non farti scappare questa offerta!

