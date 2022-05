Huawei Watch GT 3 46 mm, smartwatch di design a prezzo FOLLE (-32%)

L’arrivo della bella stagione è un richiamo quasi naturale per mettersi nuovamente in forma per la prova costume, o semplicemente per scrollarsi di dosso la “ruggine” accumulata durante l’inverno appena passato. A tal proposito, capita a fagiolo la ghiottissima offerta di Amazon sull’ottimo Huawei Watch GT 3 (recensito pochi giorni fa) da 46 mm, uno degli smartwatch di fascia alta più apprezzati e popolari del momento.

Con lo sconto del 32% a cui è possibile acquistarlo fin da subito, il wearable di Huawei rappresenta la soluzione ideale se sei alla ricerca di un device con un design di altissimo livello (e perfetto anche da indossare in ufficio sotto una giacca) e con a servizio un gran numero di funzionalità per tracciare i propri allenamenti, le più importanti funzioni vitali e molto altro.

Huawei Watch GT 3 crolla su Amazon del 32%: prendi al volo questa offerta

Dotato di una bella cassa in acciaio da 46 mm con un pannello touch a colori molto luminoso e ad altissima risoluzione, il wearable di Huawei dispone di una batteria di lunghissima durata che ti garantisce circa 14 giorni con una singola carica. Sul retro è presente il sensore HR che non solo si occupa di registrare costantemente 24/7 il battito cardiaco, ma riesce anche a monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Il sensore, inoltre, si muove in tandem con le numerose funzioni di tracking fisico durante gli allenamenti trasformando lo smartwatch in un vero e proprio coach sempre al tuo polso; Huawei Watch GT 3 supporta più di 100 modalità di sport come la corsa, il ciclismo, l’escursionismo, il nuovo e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo smartwatch di Huawei fintanto che è disponibile in sconto con il 32%: a questo prezzo è quasi impossibile trovare un device con lo stesso design di alto livello e le numerose feature di cui dispone.

