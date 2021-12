Huawei Watch GT 2022: nuovo modello ispirato all'anno della tigre

Durante l'evento di lancio di Huawei P50 Pocket, la società cinese ha annunciato una serie di prodotti tra cui figura anche Huawei Watch GT 2022 Collector's Edition, l'indossabile che celebra l'anno della tigre.

Huawei Watch GT 2022 Collector's Edition: non vi sembra di averlo già visto?

Il Watch GT 2022 Collector's Edition è in buona sostanza una versione personalizzata di Huawei Watch GT 3, realizzata con materiali di prima qualità, con dimensioni del quadrante pari a 49 mm.

Questo modello utilizza un involucro anteriore in fibra di carbonio al posto di una cassa in acciaio inossidabile. L'involucro è poi contrassegnato da strisce che imitano la pelle di una tigre, la lunetta in titanio che ricopre la cassa ha motivi che ne richiamano i denti e la corona invece mostra la testa.

Non è tutto, lo smartwatch utilizza il vetro zaffiro per il suo display, piuttosto che il normale vetro temperato. Inoltre, il fondello dell'indossabile elimina la plastica in favore della ceramica. Huawei Watch GT 2022 Collector's Edition sarà disponibile in Cina dal 6 gennaio 2022 al prezzo di 3.688 Yuan (circa 511 euro) nelle colorazioni rossa e nera.