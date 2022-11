Huawei Watch GT 2 Pro, un GIOIELLO di smartwatch a prezzo RIDICOLO

L’offerta Amazon di oggi è proprio il caso di definirla come la migliore di sempre per acquistare l’ottimo smartwatch di fascia alta Huawei Watch GT 2 Pro. Infatti, complice un incredibile sconto del 44% con tanto di consegne rapide e gratuite (con i servizi Prime), il wearable di fascia premium ti costa appena 169€ con un risparmio immediato di ben 130€.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium e semplicemente bellissimo, il wearable del colosso hi-tech è pronto a sorprenderti con un’esperienza utente sempre al top.

Sconto spiazzante su Amazon per l’ottimo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro

Frontalmente il pannello touch circolare da 1.39″ è a tecnologia AMOLED, quindi con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il telaio trova posto una batteria di nuova generazione per accompagnarti tutto il giorno. Il prezzo estremamente conveniente è messo in ombra dalle numerose funzionalità di alto livello del Watch GT 2 Pro di Huawei, come il tracking costante del battito cardiaco, il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e un modulo GPS super preciso.

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche il pieno supporto a più di 100 modalità di allenamento che trasformano il fitness tracker in un coach virtuale sempre a tua disposizione per mantenerti in forma.

Insomma, cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo fintanto che puoi acquistare l’ottimo smartwatch al prezzo più conveniente di sempre. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno senza spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Solo oggi puoi risparmiare ben 130€ grazie allo sconto del 44%.

