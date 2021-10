HUAWEI Watch GT 2 Pro, smartwatch TOP in super offerta (-120€)

HUAWEI Watch GT 2 Pro si trova in offerta su Amazon a 179,99€, con il 40% di sconto e un risparmio effettivo di quasi 120 euro rispetto al prezzo solito.

È la versione top di gamma dell'orologio smart di HUAWEI, dotato di display AMOLED HD da 1.39 pollici, la cassa è realizzata in titanio mentre il quadrante in zaffiro, per un orologio leggero e resistente. Lungo il bordo destro sono presenti gli unici 2 tasti fisici per navigare all'interno dell'interfaccia.

Il Watch GT 2 Pro si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l'apposita applicazione HUAWEI Health. Configurando il dispositivo è possibile accedere a una serie di grafici accurati sull’attività fisica svolta, come i chilometri percorsi e le calorie bruciate. Il sistema è in grado di tracciare fino a 100 modalità di allenamento differenti, questo modello è anche resitente all'acqua fino a 50 metri di profondità.

Non manca il sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue ed è anche possibile effettuare telefonate grazie allo speaker e al microfono integrati.

