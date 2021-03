Hai voglia di acquistare uno smartwatch? Huawei Watch GT 2 Pro è in offerta su Amazon a soli 209,99€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 89,91€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Watch GT 2 PRO: lo smartwatch che desideravi

Con un design sofisticato ed elegante, il Watch GT 2 Pro di Huawei è uno smartwatch che non passa inosservato. Nella sua colorazione nera dona subito uno sprizzo di lusso ai polsi maschili grazie alla sua colorazione Night Black.

Il quadrante realizzato in zaffiro custodisce al suo interno un display AMOLED da 1.39 pollici che fornisce un alto numero d’informazioni e un’esperienza visiva ampia e degna di nota.

Grazie alle tecnologie implementate all0nterno del wearable, lo stesso è in grado di restituire delle analisi molto interessanti. Dal punto di vista sportivo, lo smartwatch vanta più di 100 modalità di allenamento tra cui 17 di tipo professionale e 85 con opzione personalizzabile. Tra le massime, il GT 2 PRO fornisce analisi anche sullo Sci e lo Snowboard con analisi in tempo reale ed è un coach per il Golf.

Per quel che riguarda i parametri della salute, invece, l’orologio è in grado di misurare il consumo VO2max, di monitorare il sonno, lo stress e la frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Degna di nota è la sua batteria che gli concede un’autonomia di due settimane circa. La ricarica avviene mediante modalità wireless rapida: sono sufficienti cinque minuti per ottenere 10 ore di funzionamento aggiuntive.

Puoi acquistare Huawei Watch GT 2 PRO a soli 209,99€ su Amazon nella sua colorazione Night Black. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Consegne gratuite in caso di primo ordine. Lo smartwatch firmato Huawei, infine, può essere acquistato in pratiche rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch