Huawei Watch GT 2 Pro si trova in offerta su Amazon a 179€, lo sconto è del 40% e corrisponde a ben 120 euro risparmio rispetto al prezzo solito.

È lo smartwatch top di gamma di Huawei, dotato di display AMOLED HD da 1.39 pollici, la cassa è realizzata in titanio mentre il quadrante in zaffiro, per un orologio leggero e resistente. Lungo il bordo destro sono presenti gli unici 2 tasti fisici per navigare all'interno dell'interfaccia.

Si collega allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l'app Huawei Health, una piattaforma completa e ricca di funzionalità. Configurando il dispositivo è possibile accedere a una serie di grafici accurati sull’attività fisica svolta, come i chilometri percorsi e le calorie bruciate. Il sistema è in grado di tracciare fino a 100 modalità di allenamento differenti, grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere è possibile monitorare anche le sessioni di nuoto.

C'è anche il sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue e non manca la possibilità di effettare telefonate grazie allo speaker e al microfono integrati.

Oggi Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile in offerta su Amazon a 179€, un'ottima promozione con consegna senza costi aggiuntivi e possibilità di pagamento rateizzato.

