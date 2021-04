Sei in cerca di uno smartwatch di classe? Huawei Watch GT 2 Pro è in offerta su Amazon a soli 209,90€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 90,00€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei Watch GT 2 Pro: uno smartwatch evoluto

La linearità di Huawei Watch GT 2 Pro lo rende unico nel suo genere: elegante e sofisticato non passa inosservato nella colorazione Gray. Grazie alle tecnologie implementate al suo interno si guadagna il merito di essere eccezionale.

Il display AMOLED da 1.39 pollici è custodito da una cassa rotonda con superficie in zaffiro. Il telaio, invece, è realizzato in titanio per assicurare la massima resistenza e durevolezza.

Attraverso i sensori che sono stati integrati al suo interno, lo smartwatch è capace di tener conto di un numero elevato di parametri. Tra i più importanti spiccano la frequenza cardiaca e il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno mediante i livelli di Spo2.

Per quel che riguarda il fitness, invece, offre più di 100 modalità di allenamento. Tra queste ben 17 sono accompagnate da voice over e sono in modalità professionale. Degne di nota sono le modalità riservate allo Sci, alla Snowboard e al Golf che riportano rilevazioni accurate e dettagliate grazie anche al GPS e al GLONASS.

La batteria vanta un’autonomia di circa due settimane e si ricarica in modalità wireless. È presente la ricarica rapida e dunque con appena 5 minuti di carica è possibile utilizzare l’orologio per ulteriori 10 ore.

Oltre a essere un ottimo assistente per il benessere, Watch GT 2 Pro è anche un’assistente da polso grazie alla sua compatibilità con il ricevere chiamate.

Puoi acquistare Huawei Watch GT 2 Pro nella colorazione Grey a soli 209,90€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche sul primo ordine. Lo smartwatch, infine, può essere acquistato anche a rate.

Smartwatch