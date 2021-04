Hai voglia di acquistare uno smartwatch? Huawei Watch GT 2 è in offerta su Amazon a soli 129,99€. Il ribasso del 35% corrisponde a uno sconto effettivo di 69,02€ che rende l’acquisto un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Watch GT 2: perché scegliere questo smartwatch

La colorazione Lake Cyan rende questo dispositivo subito più speciale: difficile da passare inosservato, Huawei Watch GT 2 è il wearable che ti permette di avere al polso un assistente vero e proprio.

La cassa rotonda lo rende più elegante e adatto sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Grazie al suo display 3D curvo AMOLED da 1.2 pollici è facile rimanere aggiornati su tutte le informazioni desiderate. La visione, inoltre, è resa ampia dall’elevata sottigliezza della ghiera.

Il processore contenuto al suo interno è un chip Kirin A1 su cui contare per avere sempre il massimo. Grazie ai sensori, infatti, è possibile avere sott’occhio un ampio numero di analisi in tempo reale.

Sono presenti, ad esempio, la misurazione del livello di saturazione nell’ossigeno e il monitoraggio del sonno.

Degna di nota è la batteria che ti consente di poter far affidamento sull’orologio per circa una settimana senza ricorrere alla ricarica. Da non sottovalutare, poi, la presenza del GPS e del GLONASS per una geolocalizzazione sempre accurata.

Per quel che riguarda il fitness, infine, Watch GT 2 conta circa 15 modalità di allenamento comprensive di personal trainer.

Pupi acquistare Huawei Watch GT 2 nella sua colorazione Lake Cyan a soli 129,99€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi se sei abbonamento a Prime. Le spedizioni sono gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. Questo wearable, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

