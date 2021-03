Sei in cerca di uno smartwatch? Huawei Watch GT 2 è in offerta su Amazon a soli 149,90€. Il ribasso del 35% corrisponde a uno sconto esclusivo di 79,10€ che rende questo wearable un affare. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Huawei Watch GT 2: le specifiche di questo smartwatch

Dal design sportivo e reso unico dalla sua cassa circolare, Huawei Watch GT 2 non passa inosservato. Disponibile in ben tre colorazioni, si adatta principalmente ai polsi maschili ma non per questo non può essere definito come unisex.

La cassa da 46 mm custodisce al suo interno un display AMOLED da 1,39 pollici con reattività al tocco elevata e reso più unico dalla copertura in vetro 3D.

Grazie all’elevato numero d’impostazioni è possibile personalizzare il quadrante a proprio piacimento.

Degno di nota è il chip inossidabile Kirin A1 che è garante di prestazioni veloci e accurate nello smartwatch. Grazie a questo processore è possibile rimanere in contatto con i proprio amici e accedere a una geolocalizzazione perfetta con GPS.

Lo smartwatch è al contempo un fitness tracker: utilizza le due modalità di sport per tenere sotto controllo i tuoi allenamenti sia all’interno che all’esterno.

Tra le features, infine, va sottolineata la batteria che garantisce fino a due settimane di autonomia.

Puoi acquistare Huawei Watch GT 2 su Amazon a soli 149,90€ in tre colorazioni distinte:

collegati a questo indirizzo per la versione Matte Black;

collegati a questo link per la versione Sunset Orange;

collegati a questo indirizzo per la versione Pebble Brown.

Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon.

