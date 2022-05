Huawei Watch GT 2 a METÀ PREZZO su Amazon: poche unità (99€)

Huawei Watch GT 2 rappresenta l’unione ottimale tra performance ed estetica, con tantissime funzioni al servizio dell’utente. Bello, comodo e con un software intuitivo. L’orologio ti conquisterà fin dal primo istante in cui lo metterai al polso.

Cogli al volo questa ghiotta opportunità, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto incredibile del 50%, lo smartwatch Huawei potrà essere tuo con appena 99,90 euro.

Huawei Watch GT 2 in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Il dispositivo vanta la presenza a bordo del chip Kirin A1, sviluppato direttamente da Huawei e perfezionato per un sistema di risparmio energetico intelligente: batteria che garantisce fino ad una settimana di utilizzo.

Non passano inosservati il bellissimo display AMOLED curvo da 1,2 pollici ed un corpo con spessore di appena 9,4 mm. A disposizione degli sportivi ci sono 15 modalità di allenamento, con possibilità di registrare statistiche per valutare risultati ed entità dell’esercizio fisico. Il sistema TruSeen 3.5 di Huawei permette il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale. Pieno supporto anche per la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno (SpO2).

Un vero top di gamma, ma i modelli disponibili finiranno a breve: metti nel carrello il tuo nuovo Huawei Watch GT 2 e, oltre a pagarlo la metà, lo riceverai in men che non si dica e senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.