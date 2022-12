Huawei Watch Fit sotto i 50€ con lo sconto del 38% di Amazon

Lo smartwatch Huawei Watch Fit ha tutto per essere uno strumento indispensabile se vuoi iniziare finalmente a condurre uno stile di vita sano a partire dal prossimo anno. Non rimandare di continuo i buoni propositi per il 2023: un monitoraggio della salute al top, un personal trainer a portata di polso, uniti a un design trendy e sofisticato, sono i principali punti di forza di un indossabile che sa fare tutto e bene.

In queste ore il suo prezzo è crollato sotto i 50 euro, per effetto dello straordinario sconto del 38% di Amazon: anziché 79,90 euro è tuo a soli 49,90 euro. Di fatto è un’offerta che ti fa risparmiare 30 euro su uno smartwatch dal valore di 80 euro: besy buy.

Watch Fit di Huawei quasi a metà prezzo su Amazon

Goditi una leggibilità eccezionale grazie al luminoso display AMOLED da 1,64″ e al sensore di luminosità integrato. Resta sempre in movimento ascoltando i consigli personalizzati del personal trailer virtuale: hai la possibilità di scegliere tra 97 modalità di allenamento e registrare dati di allenamento sempre precisi e in tempo reale (incluse calorie, frequenza cardiaca e durata dell’attività).

Non mancano nemmeno le funzionalità più importanti per il monitoraggio costante della tua salute, come la registrazione 24 ore su 24 del battito cardiaco, del sonno e della saturazione dell’ossigeno, nonché l’analisi del livello del livello di stress. Tutto questo lo puoi fare senza preoccuparti di ricaricare ogni giorno lo smartwatch, che vanta un’autonomia di 10 giorni.

Metti in carrello ora lo smartwatch Huawei Watch Fit al prezzo di 49,90 euro, per approfittare dello sconto del 38% di Amazon (risparmi 30 euro). La consegna, gratuita, è prevista entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.