Huawei Watch Fit, smartwatch ECCELLENTE a prezzo RIDICOLO (-39%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo Huawei Watch Fit fa crollare il prezzo del wearable a un nuovo record che risulta quasi impossibile ignorare, a maggior ragione se sei alla ricerca di un prodotto del genere e vuoi risparmiare un bel po’.

Infatti, con lo sconto del 39% che porta il wearable ad appena 59€, Huawei Watch Fit rappresenta senza esagerazione il fitness tracker che devi comprare se sei alla ricerca di uno smartwatch completo, leggero, con un bel design e ricco di funzioni molto interessanti.

Huawei Watch Fit precipita di prezzo su Amazon con il 39% di sconto

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1.64 pollici ad altissima risoluzione con un singolo tasto laterale ideale per controllare alcune funzioni dell’interfaccia anche durante gli allenamenti, mentre sul retro è presente un sensore HR preciso e sempre attivo. Oltre che misurare costantemente, 24/7, la frequenza cardiaca a risposo e sotto sforzo, è anche in grado di registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Una volta allacciato al polso, inoltre, si trasforma senza sforzo in un coach virtuale per qualsiasi tipologia di allenamento: Huawei Watch Fit supporta ben 97 modalità differenti di allenamento a cui si sommano 12 modalità di sporto professionali con tanto di animazioni per fare stretching, allenamenti sul posto e molto altro.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito lo smartwatch di Huawei con lo sconto del 39%. Al prezzo a cui lo puoi comprare oggi, rappresenta la migliore soluzione se sei alla ricerca di un fitness tracker con un bel design e moltissime funzioni avanzate.

