Huawei Watch Fit: sensore HR e display AMOLED a prezzo WOW (49€)

Chi l’ha detto che è necessario spendere centinaia e centinaia di euro per acquistare uno smartwatch bello e funzionale quando l’ottimo Huawei Watch Fit è in offerta su Amazon? Infatti, grazie a uno sconto del 38%, solo oggi hai la possibilità di acquistare il wearable di Huawei ad appena 49€.

A un prezzo evidentemente super aggressivo, questa occasione ti permette di allacciare al polso uno smartwatch con tutte le carte al posto giusto per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Il bellissimo smartwatch Huawei Watch Fit crolla del 38% di sconto

Dotato di un bel design in quanto realizzato con materiali di buon livello, frontalmente è presente un bellissimo display AMOLED da 1.64 pollici ad altissima risoluzione. Ad esso gli fa da coro un sensore HR super preciso con il monitoraggio costante del battito cardiaco e il tracking della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

A tutto ciò si aggiunge poi una batteria di lunghissima durata che ti permette di utilizzarlo per tante ore al giorno e il supporto a tantissime modalità di allenamento per mantenerti sempre in forma.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il bellissimo smartwatch di Huawei fintanto che è disponibile in pronta consegna con il 38% di sconto. Ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.