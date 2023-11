Huawei watch Fit SE, adesso su Amazon a un OTTIMO prezzo (-11%)

L’occasione giusta per voi è arrivata, non perdete tempo e acquistate lo smartwatch Huawei Fit SE a un prezzo super conveniente di soli 79 euro, scontato del 11%. La promozione di Amazon consente di acquistare questo fantastico dispositivo al suo prezzo più basso di sempre.

Huawei Watch Fit SE: caratteristiche principali

Uno smartwatch pensato e ideato per aiutarvi nelle vostre attività giornaliere, Huawei Watch Fit SE si presenta leggerissimo con il suo peso di soli 21 grammi e spesso soltanto 10,7 mm. Un display AMOLED con risoluzione pixel ultra cristallina che garantisce un’esperienza visiva incredibile. Potrete tenere sotto controllo gli stati del vostro sonno e inoltre, tramite la nuova modalità Sleep potrete impostare la funzione “non disturbare” e impostare l’orario proprio per non essere disturbati durante il vostro riposo. In più oltre al sonno potrete controllare la vostra salute personale grazie a Huawei TruSeenTM 5.0 che si basa su un algoritmo AI che traccia continuamente la frequenza cardiaca, monitora e registra automaticamente anche il livello di SpO2, stress e per le donne il ciclo mestruale. GPS integrato per tracciare i vostri movimenti senza bisogno dello smartphone.

Vi basterà muovere semplicemente il polso e provare una vera e propria comunicazione ininterrotta. Potrete ricevere le notifiche di chiamata in arrivo e le interruzioni, i messaggi di risposta rapida. Per gli appassionati di sport è possibile scegliere tra le 100 modalità di allenamento presenti come corsa, basket, calcio e tanto altro. Potrete usarlo fino a 1 giorno intero con ricarica veloce di soli cinque minuti e una volta completamente carico, può essere usato fino a 9 giorni.

Per una vita più smart a partire da ora e tantissime funzioni tra cui scegliere, acquistate immediatamente lo smartwatch Huawei Fit SE su Amazon a soli 79 euro, con uno sconto del 11%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

