Huawei Watch Fit, sconto FOLLE del 50% per l'ottimo smartwatch

L’offerta Amazon di oggi su Huawei Watch Fit ha dell’incredibile: con il 50% di sconto l’ottimo smartwatch ti arriva a casa in 1 giorno senza costi di spedizione e ad appena 49€.

Rappresenta una delle più importanti offerte del settore wearable di queste ultime settimane: il fitness tracker di Huawei è considerato come uno dei migliori sul mercato e a questo prezzo è quasi impossibile non prenderlo in considerazione.

Huawei Watch Fit è tuo a poco con questa offerta Amazon del 50%: prendilo al volo

Dotato di un ottimo display AMOLED da 1.64 pollici luminoso e sempre ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, il device è anche il punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un device in grado di registrare le prestazioni fisiche durante l’allenamento in palestra.

Il sensore per il battito cardiaco si occupa di registrarne la frequenza 24/7 sia a riposo che durante gli allenamenti, mentre la tecnologia TruSeen 4.0 rileva immediatamente se il tuo battito cardiaco supera la normale frequenza. Leggero, compatto, intelligente: sono queste le caratteristiche più importanti di Huawei Watch Fit. Il device monta anche una batteria che ti garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una singola carica, mentre i numerosi sensori di cui è composto sono in grado di registrare i dati relativi a più di 97 modalità di allenamento.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’incredibile smartwatch di Huawei al prezzo di un comune device di fascia economica. Ad appena 49€ resterai folgorato dall’incredibile rapporto qualità/prezzo, il design minimal ma curato e le numerose feature di cui dispone.