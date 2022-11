Huawei Watch Fit: SCONTO del 50% su Amazon per la versione NEW

Un passo alla volta. Ci sono le smart band, ci sono i fitness tracker, e ci sono gli smartwatch. Huawei Watch Fit è un dispositivo a parte, perché riesce a prendere qualcosa da tutte e tre le tipologie di indossabili presentandosi come uno dei migliori wearable sulla piazza. Il modello in vendita in queste ore su Amazon a metà prezzo è il Huawei Watch Fit New, la versione aggiornata del primo Huawei Watch Fit (2020) presentata dal colosso asiatico dodici mesi fa e ancora oggi attuale. Se poi Amazon ci mette lo zampino, offrendolo a 49,99€ invece di 99€, parlare di best buy del giorno è un diritto sacrosanto.

Huawei Watch Fit, il fitness tracker dal miglior rapporto qualità-prezzo

Di fitness tracker ce ne sono tanti in giro, ma nessuno riesce ad avvicinare l’eccellente rapporto qualità-prezzo del Huawei Watch Fit. Siamo di fronte a un dispositivo capace di fare un po’ tutto e bene, dal monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, alla registrazione di un centinaio di attività fisiche con il GPS integrato (così da poter lasciare lo smartphone in macchina o a casa). Per non parlare poi dell’autonomia fino 10 giorni, altro importante punto di forza del fitness tracker di Huawei.

Il miracolo, perché di questo si tratta, lo raggiunge però nel rapporto dimensioni-peso: nonostante un ottimo display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, con una risoluzione in alta definizione di 280 x 456 pixel, pesa soltanto 21 grammi. Sì, hai letto bene, 21 grammi, un peso piuma che lo proietta tra le primissime posizioni in una classifica ideale di wearable più leggeri. E scatta subito, senza un motivo logico in apparenza, il singolo Musica leggerissima.

Non perdere l’affare del giorno: corri a mettere nel carrello ora Huawei Watch Fit di nuova generazione a soli 49,99€ invece di 99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.