Huawei Watch Fit a prezzo STRACCIATO su Amazon (-50%)

Approfitta di quest’ottima offerta che trovi in esclusiva su Amazon per mettere al polso uno degli smartwatch più belli di sempre a un prezzo che si avvicina al minimo storico. Metti subito nel tuo carrello Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% avrai un notevole risparmio e ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Ha un display AMOLED da 1,64 pollici rettangolare con un cinturino in morbido silicone. Questo lo rende bello esteticamente, molto leggero e comodo da indossare. Avrai a disposizione moltissime modalità di allenamento e di monitoraggio del tuo stato di salute. Puoi ricevere le notifiche di chiamate e messaggi e ha una super batteria.

Huawei Watch Fit: epico smartwatch a un prezzo piccolo

Huawei Watch Fit è dotato di un bellissimo display con risoluzione HD a 280 x 456 pixel che garantisce un’ottima leggibilità anche quando la luce del sole colpisce lo schermo direttamente. Potrai scegliere tra sei diversi quadranti per avere ogni giorno un look diverso. È in grado di tenere sotto controllo il battito del cuore in tempo reale e ti avvisa se risulta anomalo.

Goditi le 97 modalità di allenamento di cui 12 di sport professionali per tenerti in forma e divertirti. Quando sei al lavoro e non hai molto tempo potrai beneficiare delle 12 animazioni di esercizi veloci per fare un po’ di stretching. Associalo al tuo smartphone e ricevi le notifiche di messaggi, chiamate e impegni programmati sul tuo calendario. In solo 21 g riesce a contenere una super batteria che ti permetterà di tenerlo al polso per 10 giorni con una sola ricarica.

Questo è veramente un ottimo affare ma dovrai essere veloce per riuscire a beneficiare di questo super ribasso. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

