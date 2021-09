Huawei Watch Fit New: UFFICIALE con piccole novità

Huawei Watch Fit New è un aggiornamento del modello originale lanciato mesi or sono; aggiunge il monitoraggio della corda e diversi altri sport.

Huawei Watch Fit New: tutte le novità

Per chi non lo sapesse, il Watch Fit del colosso cinese è stato annunciato più di un anno fa; sfoggiava un design straordinario e presentava alcune caratteristiche piuttosto interessanti per essere un fitness tracker/orologio smart. Dal suo debutto, abbiamo visto più OEM adottare un design simile per i loro werable. Oggi è stato annunciato un nuovo modello che sarà venduto con il moniker Huawei Watch Fit New.

D'accordo, aggiungere “Nuovo” ad un gadget solo per distinguerlo da un modello precedente è un po' banale… e anche strano, ma è un ottimo modo per distinguerlo dal modello precedente, anche se le differenze sono minime.

Huawei Watch Fit New ha lo stesso display AMOLED da 1,64 pollici 280 x 456 dell'originale. Fisicamente, non ci sono differenze tranne che per il lancio del gadget in nuove colorazioni. Inoltre viene fornito con 300 diversi quadranti tra cui scegliere.

Dove differiscono i due terminali è nelle loro caratteristiche. Il Watch Fit New supporta 97 modalità sportive, una in più rispetto al modello 2020. In particolare, ora c'è il supporto per il salto con la corda. Verrà aggiunta mediante un update OTA.

Il nuovo fitness tracker ha tutte le caratteristiche che amate del modello dell'anno scorso come gli allenamenti animati, l'identificazione automatica degli stili di nuoto, il punteggio SWOLF e molto altro.

Huawei Watch Fit New dispone del monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue 24 ore su 24, del sonno, delle mestruazioni e dello stress.

Supporta anche le notifiche di chiamata, gli avvisi delle app, il controllo della riproduzione musicale, il pagamento NFC e può anche controllare gli elettrodomestici intelligenti compatibili.

Huawei Watch Fit New sarà venduto per ¥ 799 (~ $ 124), ovvero lo stesso prezzo del suo predecessore. È disponibile in rosso pompelmo, blu isola, rosa ciliegia e nero ossidiana.