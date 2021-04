Huawei Watch Fit è uno smartwatch avanzato eccezionale, con uno schermo gigantesco da 1,64″ che però sta bene al polso perché si sviluppa in altezza. Dotato anche di GPS, ora puoi averlo in super sconto del 43% su Amazon: lo paghi appena 74,11€ invece di 129,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Huawei Watch Fit: offerta super su Amazon

Non uno smartwatch classico, ma un eccellente ibrido che ci è piaciuto moltissimo in fase di test. Sul suo schermo enorme avrai la possibilità di leggere tutte le informazioni che ti servono.

Una delle sue vocazioni principali è quella dello sport. A disposizione, avrai a disposizione ben 96 tipologie di workout differenti. Non solo, nel caso volessi allenarti al volo, potrai fare affidamento su 14 tipi di allenamenti guidati attraverso dei micro video, che potrai guardare direttamente dallo schermo del tuo wearable.

Ovviamente, questo ottimo smartwatch non manca di essere un super alleato per la salute: affidati a lui per controllare il battito cardiaco, la quantità di ossigeno presente nel sangue e anche la qualità del riposo notturno.

Infine, dall’ampio schermo potrai leggere anche le notifiche sullo smartphone al quale avrai deciso di collegare Huawei Watch Fit. Per approfittare dello sconto del 43% e portare a casa questo wearable ibrido a 74€ direttamente da Amazon, tutto quello che devi fare e completare l’acquisto prima che la promozione finisca.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre super offerte lampo: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

