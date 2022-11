Huawei Watch Fit: a questo prezzo è DA PRENDERE SUBITO

Il Huawei Watch Fit è un punto di riferimento del settore dei wearable, abbinando la leggerezza e la comodità delle smartband con l’ampio display e le tante funzionalità smart che caratterizzano gli smartwatch. Questo mix riuscito tra due tipologie di dispositivo molto diverse tra loro non comporta una spesa elevata.

Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Huawei Watch Fit al prezzo scontato di 49 euro invece di 69,90 euro. L’offerta garantisce uno sconto reale su uno dei pezzi pregiati della gamma wearable di Huawei, compatibile con tutti gli smartphone Android e con gli iPhone. In sconto ci sono diverse colorazioni del Watch Fit tra cui scegliere quella giusta.

Huawei Watch Fit: un dispositivo completo ad un ottimo prezzo

Il Huawei Watch Fit ha tutto quello che serve per monitorare la propria salute ed il proprio allenamento andando ad aggiungere anche tante funzionalità smart per interagire con il proprio smartphone, consultando le notifiche in arrivo. Il dispositivo presenta, inoltre, un display AMOLED da 1,64 pollici che garantisce un’ampia superfice per l’interazione con le varie funzionalità disponibili.

Da notare anche un’autonomia ben al di sopra della media con la possibilità di un utilizzo continuato di ben 10 giorni con una carica sola. Nonostante le dimensioni abbondanti per una smartband e tutti i sensori per il monitoraggio della salute, il Huawei Watch Fit pesa appena 21 grammi, risultando leggerissimo e comodo da portare per tutta la giornata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Huawei Watch Fit al prezzo scontato di 49 euro invece di 69,90 euro. L’offerta si estende a diverse colorazioni permettendo agli utenti di scegliere la versione cromatica più adatta al proprio stile (c’è sempre poi la possibilità di cambiare i cinturini).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.