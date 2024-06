Huawei Watch Fit 3: super sconto del 20% e FreeBuds SE 2

Il Huawei Watch Fit 3 è uno dei nostri smartwatch preferiti, tra quelli usciti quest’anno. Il design è elegante e moderno, le prestazioni sono ottime (specie l’autonomia) e il prezzo è davvero, davvero molto accessibile. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%: lo paghi solo 159€ e in omaggio ricevi gli auricolari FreeBuds SE 2.

Il design del Huawei Watch Fit 3 è sottile e leggero, con una cassa rettangolare che ricorda uno schermo di uno smartphone in miniatura. Il display AMOLED da 1,64 pollici offre colori vividi e neri profondi, con una risoluzione di 456 x 280 pixel che garantisce una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole.

Il Watch Fit 3 è dotato di un ricco arsenale di sensori per il monitoraggio della salute, tra cui il sensore di frequenza cardiaca, il sensore di ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del sonno. Questi sensori permettono di tenere sotto controllo la propria salute in modo continuo, fornendo dati utili e approfonditi.

Per gli appassionati di fitness, il Watch Fit 3 supporta oltre 100 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga. È resistente all’acqua fino a 50 metri: lo puoi portare con te anche in spiaggia e in piscina.

La durata della batteria è uno dei punti di forza del Huawei Watch Fit 3, con un’autonomia che può raggiungere fino a 10 giorni con un uso normale. La ricarica rapida è formidabile: permette di ottenere un giorno di autonomia con soli 5 minuti di ricarica. Vuoi monitorare il sonno ma l’autonomia è bassa? Ti basta collegarlo per pochi minuti prima di caricarlo e il gioco è fatto.

Il dispositivo è compatibile con iOS e Android, permettendo di ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente al polso. Insomma, è davvero formidabile in tutto e adatto alla stragrande maggioranza degli utenti: non perdere questa offerta e acquistalo con un super risparmio!