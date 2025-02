Huawei Watch Fit 3 lo smartwatch perfetto per lui e per lei, oggi in OFFERTA

Tra le migliori offerte disponibili sul sito ufficiale di Huawei e dedicate a San Valentino, troviamo il Huawei Watch Fit 3, uno smatwatch di ultima generazione dal design accattivante e adatto a qualsiasi persona e utilizzo.

Potrete acquistarlo in due varianti cromatiche a soli 105 euro (159 euro è il prezzo di listino) sfruttando il codice sconto ABLAW12. Vi basterà inserirlo nell’apposito riquadro, durante le fasi d’acquisto. Inoltre, riceverete in omaggio un secondo cinturino intercambiabile. Cliccate sui banner presenti in questo articolo.

Huawei Watch Fit 3 va ad abbracciare una nuova filosofia stilistica, chiamata “Fashion Squared”. E’ caratterizzato da un design squadrato, bordi arrotondati, corona laterale colorata e materiali premium. Si proclama anche il più leggero e sottile smartwatch mai realizzato da questo Brand. Il corpo principale è realizzato in lega di alluminio e ha uno stile minimalista, pesa appena 26 grammi e ha uno spessore di soli 9,9mm, quindi massima comodità al polso anche durante il sonno.

Il display da 1,82 pollici di tipo AMOLED 2.5D ha un rapporto tra schermo e scocca del 77,4%, quindi ampia zona frontale touch utilizzabile. Ottima anche la luminosità che raggiunge i 1500 nit di picco regolabili automaticamente in base all’ambiente circostante. Ciò si traduce in una visibilità sempre ottimale sia in condizioni di illuminazione scarsa o intensa.

Oltre all’estetica, ​Huawei è andata ad intervenire profondamente anche lato software con una interfaccia utente completamente rinnovata e progettata per una visualizzazione più coinvolgente: dimensione dei caratteri maggiorata, migliorie delle principali funzionalità (riproduzione musicale, notifiche, meteo, assistente vocale, ecc), nuovi quadranti e, ad esempio, sfondo della modalità sport che cambia colore in base alla frequenza cardiaca, quindi letture immediate delle informazioni più importanti.

Anche l’app StayFit integra diverse novità, prime fra tutte TruSleep 4.0 e TruSeen 5.5, rispettivamente utili per monitorare la qualità e la respirazione durante il sonno in maniera ancora più precisa. Sono presenti, inoltre, una registrazione approfondita dei dati mestruali, numerosi corsi di allenamento precaricati, le Smart Suggestion e Huawei TruSport con altre 5 nuove modalità sportive riconosciute (padel e calcio sono tra queste) che vanno a sommarsi alle oltre 100 già presenti anche nei precedenti modelli.

L’autonomia massima dichiarata è davvero ottima: 10 giorni. E’ presente un sistema di ricarica rapida che vi permetterà di coprire un giorno di utilizzo con appena 10 minuti di ricarica.

Huawei Watch Fit 3, compatibile con iOS e Android, può essere regalato per questo San Valentino a soli 105 euro utilizzando, ricordiamo, il Coupon ABLAW12. Le attuali varianti in promozione sono la Black Fluoroelastomer e la Grey Nylon. Non perdetevi questa interessante offerta disponibile ancora per pochi giorni.

in collaborazione con HUAWEI.