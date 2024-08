Huawei Watch FIT 3 e FreeBuds SE 2: la coppia perfetta per il fitness, ora a 159€

L’Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch che combina un design elegante con funzionalità avanzate di monitoraggio fitness e salute: attualmente è disponibile su Amazon a 159€ con uno sconto del 20% e un paio di auricolari in omaggio.

Questo dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 1,82 pollici con una risoluzione di 480 x 480 pixel, offrendo una luminosità massima di 1500 nits, che assicura una visibilità eccellente anche in piena luce solare.

Il Watch Fit 3 è progettato per essere un compagno ideale sia per gli allenamenti che per la vita quotidiana. È equipaggiato con il sistema TruSeen 5.5, che fornisce un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), e della qualità del sonno, inclusa la rilevazione di eventuali interruzioni respiratorie.

Con oltre 100 modalità di allenamento disponibili, questo smartwatch si adatta a qualsiasi tipo di attività fisica, dai semplici esercizi quotidiani fino agli sport più intensi.

La batteria da 400 mAh offre un’autonomia fino a 10 giorni con un uso normale, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Il dispositivo è anche compatibile con le chiamate Bluetooth, permettendo di rispondere o effettuare chiamate direttamente dal polso.

Il pacchetto in offerta include anche i FreeBuds SE 2 White, rendendo questa offerta particolarmente conveniente per chi cerca un ecosistema completo per il fitness e la comunicazione. Non farti scappare questa promozione: acquistalo subito risparmiando.